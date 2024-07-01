Finlandiya parlamentosu onayladı: ABD 15 üsse erişim sağlayacak

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:48

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:48

Finlandiya'da milletvekilleri, ABD ile imzalanan ve Washington'a 15 askeri üsse erişim de dahil askeri alanda çeşitli imkanlar sunan Savunma İşbirliği Anlaşması'nı yapılan oylama sonucunda kabul etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Finlandiya yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikasını terk ederek Nisan 2023'te NATO'ya katılmıştı. Hemen ardından ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması müzakere etmeye başlamış ve Aralık ayında bu anlaşmayı imzalamıştı.

Savunma İşbirliği Anlaşması, Amerikan ordusuna Finlandiya'daki 15 üsse erişim hakkı tanıyor ve Finlandiya topraklarında askeri teçhizat ile malzemelerin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD uçak, gemi ve araçlarının serbest dolaşımına da izin veriyor. ABD ordusu mensupları ve kullandıkları tesisler de özel yasal korumalara da sahip olacak.

Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandığında Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen bunun 'dünyanın en büyük askeri gücünden bizi savunacaklarına dair bir garanti' olduğunu dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki'nin daha önce Moskova ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bölgesel ya da başka bir anlaşmazlığı olmadığını ancak yine de ABD liderliğindeki bloğun yanında yer almayı seçtiğini söyleyerek, "Hiçbir sorun yoktu ancak şimdi olacak. Leningrad Askeri Bölgesi'ni kuracağız ve bazı askeri birlikleri orada yoğunlaştıracağız" cümlelerini dile getirmişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Washington ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasının Helsinki'nin egemenliğini sınırladığını ve bu nedenle anlaşmanın onaylanması için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerektiğini bildirmişti.