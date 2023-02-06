Finlandiya, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi sevk edeceğini duyurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:49

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:49

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Finlandiya, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye yardım ekibi sevk edeceklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinde durumun "çok ciddi" olduğunu söyledi.

Mikkonen, "Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgesinde durum çok ciddi. Depremde hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için uzman yardımının mümkün olan en kısa sürede hedefine ulaşması önemlidir. Hasarın büyüklüğü ve ihtiyacın büyüklüğü nedeniyle diğer yardım teslimatlarını da hazırlıyoruz. Yardım sağlamak üzere diğer AB ülkeleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremler trajik sonuçlar doğurmuş ve büyük bir yıkıma neden olmuştur. Finlandiya, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yardım sağlayacak ve sahaya uzmanlar gönderecektir. Ayrıca diğer yardımları da hazırlıyor ve AB içinde yakın işbirliği yapıyoruz" dedi.

Finlandiya'nın, yardım ekibinin yanı sıra, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine olası maddi yardım da dahil olmak üzere diğer yardımları sağlama durumunu çalıştığı belirtildi.

