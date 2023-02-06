Finlandiya, Türkiye'ye yardım göndermeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:13

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:13

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Finlandiya'nın, Türkiye'ye yardım göndermeye hazırlandığı belirtildi.

Finlandiya İçişleri Bakanlığı'nın, şu anda Türkiye'nin uluslararası yardım taleplerine karşılık olarak Finlandiya'nın ne tür bir yardım sunabileceği hakkında çalışma yaptığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer, STT'ye yaptığı açıklamada, Finlandiya tarafından sağlanacak yardımın tam içeriğinin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını söyledi.

Fin basını, Finlandiya'nın Türkiye'ye yönelik yardımının arama kurtarma ekipleri ve çadır gibi unsurları içerebileceğini yazdı.

İçişleri Bakanlığı AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Pauliina Eskola, Türkiye'deki durumun sürekli olarak güncellendiğini ve yardım taleplerinin gün geçtikçe daha da kesinleşeceğini söyledi.

Finlandiya Jeolojik Araştırmalar Kurumu (GTK) Bilim ve İnovasyon Birimi Direktörü Saku Vuori, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin son yıllarda Türkiye'de meydana gelen en şiddetli deprem olduğunu söyledi.

Vuori, "Artçı sarsıntılar günler ya da haftalar boyunca devam edebilir, ancak bunlar genellikle birbirlerinden daha küçüktür" dedi.