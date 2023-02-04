Bloomberg: 'Türkiye, Finlandiya’nın NATO üyeliğini önümüzdeki ay onaylayabilir'

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 00:56

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 00:56

Bloomberg’e isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Erdoğan’ın Finlandiya’nın attığı güvenlik adımlarının ‘yeterli olduğu sonucuna varmaya yakın olduğunu’ söyledi.

Kaynakların aktardığına göre üyelik kabulü, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, Meclis’in mart ortasında vereceği aradan önce duyurulabilir.

Öte yandan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dün yaptığı açıklamada “Türkiye’nin dile getirdiği endişeleri giderdik. Onaylamak iki ülkeye, Türkiye ve Macaristan’a kalmış. Bir an önce başvurularımızı onaylamalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E RET FİNLANDİYA'YA YEŞİL IŞIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" açıklamasına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetmişti:

''Başvuru sürecinden beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu bir ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir yaklaşım olacaktır. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Bu nedenle 3'lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç'te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya'da da NATO karşıtı isimler var."

Çavuşoğlu ayrıca Finlandiya konusunda İsveç'ten bağımsız bir değerlendirmenin olabileceğini ifade etmişti.