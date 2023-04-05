Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ek bir tehdit oluşturdu

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:47

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:47

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılımının "Avrupa'da istikrara katkıda bulunmadığını" söyledi.

Peskov, bunun Rusya için "ek bir tehdit" oluşturduğunu ve Rusya'yı "önlem" almak zorunda bıraktığını belirterek, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için "gereken her şeyin yapılacağını" dile getirdi.

Peskov, "Kuşkusuz bu, Avrupa kıtasında istikrar, güvenlik ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayan bir olaydır. Bizim için ek bir tehdit oluşturuyor ve tüm güvenlik sistemini yeniden dengelemek için gerekli önlemleri almamızı zorunlu kılıyor" dedi.

Peskov, bu tür bir yeniden dengeleme için belirli adımların henüz adlandırılamayacağını ve bunun biraz zaman alacağını belirterek, "Bu tek seferlik bir eylem değil, zamana yayılmış bir süreç. Ancak güvenliğimizi sağlamak için yapılması gereken her şey yapılacaktır" ifadelerini kullandı.