Finlandiya'dan AB'ye çağrı: Rusya'dan gelen göçmen akınına son verilmeli

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya üzerinden ülkeye artan göçmen akınını durdurmak için Finlandiya'ya yardım etmesi gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:40
Finlandiya'dan AB'ye çağrı: Rusya'dan gelen göçmen akınına son verilmeli
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Geçen yıl, Suriye ve Somali gibi ülkelerden gelen göçmen sayısındaki artış nedeniyle Finlandiya, uzun Rusya sınırını kapattı ve Moskova'yı göçü silah olarak kullanmakla suçladı, bu suçlama Kremlin tarafından reddedildi.

Orpo, "Kendi yasalarımızı hazırlıyoruz ancak AB'nin de önlemler alması gerekiyor," dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Rusya sınırını ziyaret ettikten sonra konuşan Orpo, bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

Von der Leyen ise aynı basın toplantısında, AB Komisyonu'nun göçmenlerin köken ülkeleriyle yakından çalıştığını ve Finlandiya'nın tutumunu desteklediğini belirtti. Von der Leyen, "Görünen o ki, bir devlet başka bir devlete baskı yapmak için fakir insanları araç olarak kullanıyor; bu açıkça bir güvenlik meselesidir," şeklinde konuştu. Rusya'dan gelen göçmenlerle ilgili alınacak önlemlerin, sınırların güvenliğini koruma ve uluslararası yükümlülükler arasında bir denge sağlaması gerektiğini söyledi.

Polonya ve Litvanya'nın Belarus sınırındaki örneklerini takip ederek, Finlandiya hükümeti, Rusya'dan gelen sığınmacıların ülkeye girişini engelleyebilmek için sınır muhafızlarına yetki verecek bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.


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