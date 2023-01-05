Firari terörist Enes Kanter'den Batı'ya çağrı: Türkiye'ye müdahale edin

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:23

Firari FETÖ'cü Enes Kanter, TIME dergisine Türkiye'yi hedef alan bir yazı yazdı.

Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünü veto etmekle tehdit ettiğini" ileri sürdü.

"BATI, BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Erdoğan'dan "büyük bir Makyavelist" olarak söz eden Kanter, "Batı, Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayan tek NATO üyesi olduğu gerçeğini görmezden geldi. Dahası, BM Genel Sekreteri de dahil olmak üzere çeşitli Batılı liderler Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulundu ve tüm bunlar Erdoğan'ın uluslararası güvenilirliğini arttırdı. Bu benim için derin bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı, Batı'ya karşı blöf yapmakla suçlayan Kanter, "Erdoğan'ı gerçekten frenleyecek bir araç bulamadı - insan sormadan edemiyor: Belki de onu durdurmak istemiyor? Erdoğan tarafından defalarca baltalanmasına izin veriyor. Yıllar boyunca ABD, AB ya da NATO'nun Erdoğan'ın blöfünü gördüğü tek bir anlaşmazlık bile olmadı. Hatta içeride Erdoğan'a yardım ediyorlar" dedi.

Kanter, Rusya-Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak da "Rusya krizinin ortasında Erdoğan, Putin ile NATO'nun çıkarlarına aykırı, derin ilişkiler geliştirmeye ve hatta belki de NATO içinde bir Truva atı gibi davranmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

"BATI, ERDOĞAN'A GÖZ YUMMAYA DEVAM MI EDECEK?"

Kanter, Batı'ya çağrıda bulunarak, "Batı Erdoğan'ın blöfünü görecek mi? Yoksa NATO'daki bu Truva atına göz yummaya devam mı edecekler? Ve bunu yaparak onun iktidarda kalmasına yardımcı mı olacaklar?" diye konuştu.

Batı'nın, Türkiye'ye üstükapalı bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini savunan Kanter, "Türkiye halkının Batı'dan hak ettiği desteği almasının zamanı gelmiştir. Bunun elbette Erdoğan'ın saltanatını sona erdirmeyeceğinin ya da demokratik bir yeniden doğuş getirmeyeceğinin farkındayım, ancak bu eylemsizlik için bir bahane olmamalı. Asıl soru şu: Batı Türk halkının yanında duracak ve Türkiye'de demokrasiyi destekleyecek mi?" dedi.