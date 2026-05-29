Fırat Nehri taştı: Suriye'de 'acil durum' ilan edildi!

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Cuma günü yaptığı açıklamada Fırat Nehri'nde yaşanan su yükselmesinin ülkenin doğusundaki Deyrizor vilayetinde geniş çaplı etkilere yol açtığını söyledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan Salih, taşkınlardan özellikle nehir adaları ve tarım arazilerinin etkilendiğini belirtti.

Suriye Enerji Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükseldiğini ve durumun yakından takip edildiğini duyurdu.

Bakanlık, yükselişin "Türkiye tarafından gelen su akışındaki önemli ve benzeri görülmemiş artıştan" kaynaklandığını belirtti.

Açıklamaya göre artışın temel nedenleri arasında bu yılki yağış sezonunun son derece verimli geçmesi ve Türkiye topraklarında Fırat üzerinde bulunan barajların tahliye kapaklarının açılması yer alıyor.

Syria declares emergency after 'ENTIRE VILLAGES SUBMERGED' in Deir ez-Zor and Raqqa as the Euphrates River bursts beyond its banks



ATATÜRK BARAJI'NDA TAHLİYE

Son aylardaki yoğun yağışların ardından yükselen su seviyeleri nedeniyle Atatürk Barajı'nda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildi.

Bölgesel su yönetimi yetkililerine dayandırılan haberlerde, barajın savak kapaklarının yedi yıl sonra ilk kez açıldığı belirtildi.

Atatürk Barajı, Türkiye'nin en büyük üç barajından biri olarak biliniyor ve hem elektrik üretiminde hem de Suriye sınırına yakın bölgelerin sulanmasında kritik rol oynuyor.

Şam'daki Enerji Bakanlığı, Suriye'nin Fırat Barajı'nı yöneten kurumların verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, ülke genelindeki baraj rezervuarlarının neredeyse tam kapasiteye ulaştığını bildirdi.

Bu nedenle yüksek miktarda su tahliyesinin sürdürülmesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

40 YIL SONRA İLK KEZ AÇILDI

Suriye Enerji Bakanlığı, Çarşamba gecesi Fırat Barajı'nın taşkın kapaklarının açıldığını gösteren bir fotoğraf yayımladı.

Açıklamada, söz konusu kapakların yaklaşık 40 yıldır kullanılmadığı belirtilirken, nehir çevresinde yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Yetkililer, Fırat boyunca yer alan yerleşim bölgelerinde yeni taşkın riskine karşı önlemlerin artırıldığını ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini açıkladı.

ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'ya göre Salih, son günlerde yetkililerin yaptığı uyarılara rağmen nehirde yüzen bazı çocukların yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ölümlerin doğrudan taşkınlardan değil, nehirde yüzülmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Salih ayrıca, hükümet kurumlarının taşkınlardan etkilenen bölgelere destek sağlamak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları azaltmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

ACİL EKİPLER TEYAKKUZDA

Son günlerde Deyrizor ve Rakka vilayetlerinde Fırat Nehri'nin bazı kesimlerinde su seviyesinin önemli ölçüde yükseldiği bildirildi.

Bunun üzerine acil müdahale ekipleri, sivil savunma personeli ve yerel yönetimler riskli bölgelerde önlem almaya başladı.

Yetkililer, toprak setleri güçlendirirken, hassas bölgeleri sürekli izliyor ve gerekli görülen noktalarda tahliyeler gerçekleştiriyor.