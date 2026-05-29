Rus İHA’sı Romanya’da sivillerin yaşadığı bir apartmana çarptı! NATO’da ‘5. madde’ tartışmaları gündemde

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait bir insansız hava aracının Cuma sabahı erken saatlerde ülkenin doğusundaki Galați kentinde bir apartman binasına çarptığını açıkladı.

Bakanlığa göre olay, Rusya’nın Ukrayna’nın Romanya sınırına yakın bölgelerine yönelik saldırıları sırasında meydana geldi.

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği, İHA’nın taşıdığı patlayıcı yükün tamamının infilak ettiğini ve apartmanın 10. katında yangın çıktığını duyurdu.

YARALILAR VAR

Yetkililer, olayda iki kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tıbbi müdahale gördüğünü açıkladı.

Yangının söndürülmesi sırasında yaklaşık 70 kişi binadan tahliye edildi.

Romanya makamları, Ukrayna’daki savaş boyunca Rus İHA’larının zaman zaman ülke sınırını ihlal ettiğini, ancak ilk kez Romanya vatandaşlarının yaralandığını belirtti.

Moskova ise olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

“CİDDİ VE SORUMSUZ BİR TIRMANIŞ”

Romanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayı “Rusya Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ciddi ve sorumsuz bir tırmanış” olarak nitelendirdi.

Bükreş yönetimi, NATO Genel Sekreteri’ni bilgilendirdiğini ve Romanya’ya yönelik İHA savunma sistemlerinin sevkiyatının hızlandırılmasını talep ettiğini duyurdu.

NATO’DAN TEPKİ... F-16'LAR HAVALANDI!

NATO Sözcüsü de yaptığı açıklamada Rusya’nın “sorumsuz davranışlarını” kınadı.

Sözcü, ittifakın İHA tehditleri de dahil olmak üzere tüm tehditlere karşı savunmasını güçlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Romanya Savunma Bakanlığı, hava sahasında İHA tespit edilmesinin ardından iki adet F-16 savaş uçağının acil olarak havalandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İHA’lardan biri Romanya hava sahasına girdi, radar tarafından Galați kentinin güneyine kadar takip edildi ve bir apartman binasının çatısına düştü. Çarpmanın ardından yangın çıktı.

Galați kenti yakınındaki Tuna Nehri, Romanya ile Ukrayna arasındaki sınırı oluşturuyor. Ukrayna limanları ise Rus hava saldırılarının sık hedefleri arasında yer alıyor.

Nisan ayında yaşanan benzer bir olayda başka bir Rus İHA’sı Galați’de maddi hasara yol açmış ancak yaralanan olmamıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı verilerine göre Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ülke topraklarında 47 ayrı olayda İHA parçaları tespit edildi. Bunların 12’si yalnızca bu yıl meydana geldi.

NATO'DA 5. MADDE TARTIŞMASI

Olayın ardından bazı güvenlik uzmanları ve siyasetçiler, NATO’nun kolektif savunmayı düzenleyen 5. maddesinin devreye girip girmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Ancak uzmanlar, şimdiye kadar Ukrayna savaşı boyunca Polonya, Romanya ve Baltık ülkelerinde yaşanan benzer sınır ihlallerinde NATO’nun 5. maddeyi işletmediğine dikkat çekiyor. İttifak, bu tür olayları kasıtlı saldırıdan ziyade savaşın taşması veya kaza sonucu meydana gelen ihlaller olarak değerlendirme eğiliminde oldu.

Bununla birlikte, Romanya vatandaşlarının ilk kez doğrudan zarar görmüş olması olayın siyasi ağırlığını artırdı. Bükreş yönetiminin NATO’dan hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesini talep etmesi ve ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığını artırma çağrıları, önümüzdeki günlerde NATO içinde yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getirebilir. Ancak mevcut koşullarda gözlemciler, olayın tek başına NATO’nun 5. maddesini tetiklemesinin düşük ihtimal olduğu görüşünde birleşiyor.