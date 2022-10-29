Faciadan dönüldü: Fırtınaya yakalanan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Şili’nin Santiago kentinden kalkan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalanarak Paraguay’ın Asuncion kentine acil iniş yaptı. Havadaki panik anları amatör kameraya yansırken, uçağın burnunun ve ön camının parçalandığı görüldü.
Şili’nin Santiago kentinden havalanan LATAM Havayolları'na ait Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, şiddetli fırtınaya yakalandı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uçağın şiddetli bir şekilde sallandığı görülürken, yolcuların çığlık attığı duyuldu. 48 kişinin bulunduğu uçak, Paraguay’ın Asuncion kentindeki Silvio Pettirossi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Büyük tehlike atlatan uçağın çekilen fotoğraflarında burnunun parçalandığı ve ön camının kırıldığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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