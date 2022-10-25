Nihat Kahveci'den Valerien Ismael yorumu: Uçak yollasalar kimse 'neden' demez!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı, Hatayspor attığı son golle 2-1 kazandı. Zorlu mücadeleyi Nihat Kahveci TRT Spor ekranlarında yorumladı.
Kahveci'nin yorumları şöyle...
"Hatayspor'u tebrik ediyorum. Düşme potasının üzerine çıktılar. Takımla sinerjileri tuttu. Sivas deplasmanında da kazandılar. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu kadar kötü başlamalarına rağmen 3-4 pozisyon bulmalarına rağmen kazandılar."
"Herkes Ismael istifa diyecektir, Alanya maçından beri her kazandığı maçtan beri, Sivas, Karagümrük, iki derbi maçı, İstanbulspor... Her maçtan sonra kazandıktan sonra bile bu takım maça iyi başlıyor, gelişme ve sonuç dönemini yapamıyor dedik. Biz algıcı olduk bunları söyleyince. Ben hiç öyle işlere girmem. Ben güzel futbol izlemek istiyorum. Oyunu domine ediyorsun, ligin bu sezonki en erken golünü atıyorsun, yine ilkleri yaşatıp nasıl bu maçı veriyorsun. Ismael istifa etsen ne olacak, etmesen ne olacak. Ortalık yıkılıyordur şimdi. O tünele girdikten sonra artık sonunda neler olabileceğini görmen lazım."
"HATAY - PARIS DİREKT VAR MI?"
"Hatay - Paris direkt varsa uçak yollasalar kimse neden bu kadar çabuk gidiyor hoca demez. Son 15 dakikada oynanan futboldan sonra hele ben de kal demeyeceğim."
"ADIOS"
"Hocamız Türkçe anlamayabilir, büyük Beşiktaş taraftarı istifa diyor. Adios hocam diyorum, güle güle diyorum. Ben değil taraftar buna karar veriyor. Trabzon maçında da taraftar bunun tezahüratını yaptı. Hocanın arkasında sadece sahadaki futbol ve 3 puan durur. Yönetimler hocanın arkasında falan duramazlar galibiyet gelmedikçe. Hocanın arkasında hiçkimse duramaz 3 puandan başka. Bir akıyor Beşiktaş 2-3 olur diyorsun. Sonra birisi çıkıp elfrenini çekiyor sanki. Gitmeyen, akmayan bir takım oluyor. Sağlı sollu ortalara kalıyor."
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