Nihat Kahveci'den Valerien Ismael yorumu: Uçak yollasalar kimse 'neden' demez!

"Herkes Ismael istifa diyecektir, Alanya maçından beri her kazandığı maçtan beri, Sivas, Karagümrük, iki derbi maçı, İstanbulspor... Her maçtan sonra kazandıktan sonra bile bu takım maça iyi başlıyor, gelişme ve sonuç dönemini yapamıyor dedik. Biz algıcı olduk bunları söyleyince. Ben hiç öyle işlere girmem. Ben güzel futbol izlemek istiyorum. Oyunu domine ediyorsun, ligin bu sezonki en erken golünü atıyorsun, yine ilkleri yaşatıp nasıl bu maçı veriyorsun. Ismael istifa etsen ne olacak, etmesen ne olacak. Ortalık yıkılıyordur şimdi. O tünele girdikten sonra artık sonunda neler olabileceğini görmen lazım."