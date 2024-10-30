Fıstık alerjisi olan genç kız, aile tatilinde öldü

Fıstık alerjisi olan bir İngiliz genç, ailesiyle birlikte gittiği tatilde Roma'daki bir pizzacıda yemek yedikten sonra hayatını kaybetti.

Fıstık alerjisi olan genç kız, aile tatilinde öldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:10

İtalya'nın Gianicolense bölgesinde akşam yemeği yiyen 14 yaşındaki kız, ailesi otellerine döndükten yaklaşık 15 dakika sonra anafilaktik şoka girdi.

İtalyan medyasına göre, genç kızın kuru meyve içinde yer fıstığı alerjeni izleri bulunan bir tatlı yediğine inanılıyor. 

Genç kız, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybederken, şok geçiren babası da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Roma'daki savcılar, İtalya'da bu gibi durumlarda genellikle bilinmeyen taraflara karşı yürütülen bir “cinayet” soruşturması başlattı. Polis, restorandaki yemeklerde yer fıstığı ve diğer kuru meyvelerin izlerini test etmeyi planlıyor.

Corriere della Sera'ya göre, müfettişler, restoranın sahipleriyle görüştü. 

Kentin o bölgesindeki sağlık hizmetleriyle ilgilenen “ASL Roma 3” de pizza restoranında alerjen listelerinin varlığını doğrulamak için hijyenik ve sağlık kontrollerine başladı.

Müfettişler, alerjenin kızın yediği önceden paketlenmiş tatlıda bulunup bulunmadığını araştırdıklarını söyledi. 

Ailenin, İngiltere'ye döndüğü ve savcılığın tıbbi-hukuki incelemeleri tamamlandıktan sonra kızın cenazesinin ülkesine gönderileceği bildirildi.


Etiketler: #yer fıstığı #italya

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