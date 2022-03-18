Florida'da otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD'nin Florida eyaletinde otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Florida'nın Broward Bölgesi'nden emniyet yetkilileri, Fort Lauderdale Polis Departmanı'nın yakınından geçtiği sırada otobüse ateş açıldığını açıkladı.
Yetkililer, bunun üzerine otobüsün diğer araçlara çarptığını ifade etti.
Otobüsteki bir kişinin olay yerinde, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 2 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydetti.
Yetkililer, otobüsün çarptığı araçta bulunan 3 yaralının da olay yerinde tedavi edildiğini ve saldırganın gözaltına alındığını söyledi.
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