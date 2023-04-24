Focus: AB'nin, küresel olaylar üzerindeki diplomatik etkisi sona eriyor

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:48

Güncelleme: 24.04.2023 - 15:49

Almanya merkezli Focus dergisinde yayımlanan bir makalede, AB'nin küresel politikası sert bir dille eleştirildi.

Focus, AB'nin yeni dünya düzeninde gelişmelerdeki durumu etkileme politikasının "kendi kendini yenilgiye uğrattığını" belirterek, AB'yi siyasi açıdan bir "cüce", askeri açıdan ise bir "solucan" olarak nitelendirdi.

Focus'ta, "AB uluslararası ilişkilerde tam teşekküllü bir oyuncu değildir ve on yıllardır da olmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

AB'nin küresel ekonomide "önemli bir rol" oynadığını, ancak "siyasi birlikten yoksun" olduğunu ve kendini "savunamadığını" belirtilen makalede, "Bu nedenle Avrupa'nın uluslararası süreçler üzerinde ciddi bir diplomatik etkisi olamayacaktır" denildi.

Dergide, askeri açıdan da AB'nin "ciddi şekilde az gelişmiş olduğu, birlikteki hiçbir ülkenin kendini savunamadığı ve komşu ülkelerin güvenlik ve istikrarını sağlayamadığı" kaydedildi.