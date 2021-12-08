Fotoğraflarla anlattı: Rıza Sarraf’ın Miami’deki lüks hayatı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:15

İran yaptırımlarını delen, kara para aklayan ve Amerikan adaleti hakkında 130 yıla kadar hapis cezası istediği Rıza Sarraf'ın mevcut durumuna ilişkin OdaTV yazarı Serdar Cebe bir yazı kaleme aldı.

Sarraf’ın Manhattan Güney Bölgesi Savcılığı ile anlaşması devam ettiğini belirten Cebe, "Tanık koruma programı çerçevesinde kendisine tanınan haklarla Miami’de atçılıkla kıt kanaat geçinmeye çalışıyor desek yalan olur. Sarraf bildiğimiz Sarraf olarak hayatına devam ediyor" dedi.

Cebe'nin aktardığına göre, Sarraf yıllarca sahte şirketler üzerinden İran’a hem altın hem de yiyecek ticareti yaptı.

Cebe'nin yazsının tamamı şu şekilde:

"İtirafçı oldu kabak Hakan Atilla’nın başına patladı. Sarraf, İran rejiminin petrol ve doğal gaz paralarını Halkbank’tan tereyağdan kıl çeker gibi çekiyordu. O, mahkemede Hakan Atilla, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Halkbank ve Türkiye aleyhine şakır şakır öterken yaptığı işleri devam ettirenler olmadı mı sanıyorsunuz.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Law&Crime ve Miami Herald tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Sarraf’ın Türkiye’deki kirli bağlantıları kesilmedi. Üstelik eski suç ortaklarıyla çalışmaya devam etti ve ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den çok sayıda şüpheli banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

MIAMI’DE 3.6 MİLYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR

Sarraf yine eski yaptığı işi bu kez at ticareti üzerinden yapıyor. Sahte kimliklerle saf kan atlar alarak Miami’deki atçılık tesislerine yatırım yapıyor. Amerikalı yetkililer şu an için yapılan bu dolandırıcılıkla ilgili bir bilgi paylaşmıyor. Ama gizliden bir soruşturma yürütüldüğü dillendiriliyor.

Sarraf şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi manzaralı ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık evde oturuyor.

Sarraf’ı savunan avukatları ise kendisiyle ilgili yeni iddiaları kabul etmiyor ve Sarraf’ın savcılıkla yaptığı anlaşmaya bağlı kaldığını söylüyorlar. Ama araştırmayı yapan gazeteciler Sarraf’ın avukatlarının kullandığım lüks arabaların da Sarraf tarafından satın alındığını belirtiyor.

ESKİ İŞLERE DEVAM

Sarraf, Manhattan Güney Bölgesi Savlığı ile yaptığı anlaşmadan kısa bir süre sonra eski ortağı Amir Fathrazi Türkiye’de bir şirket kuruyor. Şirketin kurucu başkanı Sami Al-Bazz olarak geçiyor. Al-Bazz ismi kara para aklama piyasasının önemli kişileri arasında geçiyor.

Sarraf’ın savcılıkla anlaştığı davada adı geçen hatta iddianamede de adı bulunan Şems diye bir yöneticisi vardı. İşte Sami Al-Bazz bu Şems Al-Bazz’ın kardeşi oluyor. Unutmayın ne Amir Fathrazi ne Al-Bazz’lar ilgili Amerika’da adli her hangi bir işlem yapılması.

Sami Al-Bazz ve kız kardeşi

OCCRP’nin (Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi) tespitlerine göre Fathrazi babası ve akrabalarıyla Türkiye’de kurduğu şirkete paralel olarak İran’da bir düzüne şirket açtı ve bu şirketlerden altısı hala aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

Fathrazi tarafından kurulan şirketin adı Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi olarak geçiyor. Bu şirket de Sarraf’ın eski paravan şirketleri gibi gerçek ticaret yapan bir şirket olarak görmüyor.

Kamuya açık kayıtlarda, ticari ilişkilerinin yalnızca yetersiz ayrıntıları görünür ve şirketin web sitesi veya çevrimiçi ağı da bulunmuyor.

Sarraf’ın İran yaptırımlarını delerken kullandığı şirketlerden biri Zafer Kuyumculuk’tu. Şirketin kayıtlarına göre 2003 yılında bu şirket üzerinden Sarraf ve Fathrazi ortak oldular. O şirketin müdürlerinden birisi de Ertuğrul Bozdoğan’dı. 17-25 Aralık operasyonunda yakalanan isimlerden birisiydi Bozdoğan.

MİAMİ PARALARI NEREDEN GELİYOR

Sarraf Florida’da kurduğu at çiftliğinin parasını nereden buldu. Ve hatta bunu Amerikalılara nasıl anlattı. Orası muamma. Ama OCCRP araştırmasına göre bu para yine paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarışmış.

Yapılan transferlerden birisi işadamı Suat Aktaş yapılan 78 bin dolarlık havale. Bu para Portekiz’de yaşayan Sarraf’ın eski kiralık evinin sahibine yollanmış. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank'ın Manhattan şubesi. Sarrafdaha önce bu banka üzerinden milyar dolarlık işlem yapmış.

WhatsApp fotoğrafında “Richard Ferrari” ismini kullanıyor.

SARRAF DEĞİL JOHN KAPLAN DİYECEKSİNİZ

Yapılan araştırmaya göre Sarraf’a 2020 yılında değişik dönemlerde bir çok para aktarılmış. Onlardan birisi Miami’deki evinin dekorasyonunu yapan mimar. Sarraf adına yapılan 10 bin dolarlık transfer ev dekorasyonu için yollanmış. Ama mimar ödemeler geç yapıldığı için işi erken bırakmış. Üstelik Sarraf mimarın firmasına kendisini John Kaplan olarak tanıtmış.

Sarraf’a Suat Aktaş’dan küçük ödemeler de gelmiş. Sarraf’ın Türkiye’den getirdiği atları taşına Miamili işadamına yollanan para da Türkiye’den İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu üzerinden gitmiş.

Paralar gelmeye devam ediyor. Hem de arka arkaya. Bir ödeme de Erhan Okçuoğlu’ndan. Türkiye'den Wellington, Florida'ya 3 bin 350 dolar havale ediyor. Bu para ne için mi yollanmış Sarraf’ın eski kız arkadaşına verilen binincilik derleri için tabi ki. Ama OCCRP muhabirleri Okçuoğlu’nun bu ödemeyi yaptığı yolundaki iddiaları reddettiğini ve telefonlarına cevap vermediğini yazıyorlar.

At çiftliğinin girişi…

MIAMI’DEKİ LÜKS YAŞAMI

Sarraf 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafından tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Sarraf’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.

Yani olan Hakan Atilla’ya oldu ve bekleyen Halkbank davasında yargılanacaklara ve Türk halkına olacak. Kesilecek milyarlarca dolarlık ceza Türk vatandaşların cebinden ödenecek.

Next Level at çiftliğinin içi.."