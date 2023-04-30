France24 yazdı: Kadınlar AKP'ye sırtını döndü

France24, “Erdoğan’ın ilk yıllarında en yılmaz destekçisi olan kadınlar 14 Mayıs’taki seçimlerde ona sırt çevirebilir” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00
France24 yazdı: Kadınlar AKP'ye sırtını döndü
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Seçime günler kala dünya basını kritik seçimle ilgili analizler yayımlamaya devam ediyor. France24 haber sitesinden Shona Bhattacharyya ve Ludovic de Foucaud, “Seçimler yaklaşırken muhafazakâr kadınlar Erdoğan’a sırt çeviriyor” başlıklı bir haber yayımladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarılarında bu zamana kadar önemli bir yere sahip olan muhafazakâr kadınların desteğinin bu seçimde, “eskisi kadar güçlü olmadığı” görüşünü aktardılar. Haberde ismi Emine olarak değiştirilen Başakşehir’de yaşayan bir kadının görüşleri de paylaşıldı. Son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AKP’ye oy verdiğini söyleyen Emine’nin, “Onu çok seviyordum, partisini de seviyordum. Ancak oy vermeyeceğim” sözleri yazıda yer aldı. 

"EN ZORLU SEÇİM"

France 24’ün haberinde muhafazakâr kadınların Erdoğan’a desteğinin azaldığı şu sözlerle değerlendirildi: “Ekonomik durgunluk sürerken genç Türkler iktidardaki AKP’ye daha az hayranken ve muhalefet sonunda birleşmişken Türkiye’deki 14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için belirsiz görünüyor. Çoğu zaman seçmen tabanının sacayaklarından olan muhafazakâr kadınların desteği de seçimler yaklaşırken eskisi kadar güçlü durmuyor.” 

Erdoğan’ın belki de şimdiye kadar en zorlu seçimlerle karşı karşıya olduğunu aktaran France24, AKP Genel Başkanvekili Özlem Zengin’in Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un, “kırmızı çizgileri” olduğunu söylediğini hatırlattı.


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