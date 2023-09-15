Fransa Adalet Bakanı, hakim karşısına çıkıyor: 'Yasa dışı çıkar sağlamaktan' yargılanacak

Yayınlanma: 15.09.2023 - 14:11

Güncelleme: 15.09.2023 - 14:11

BFMTV'nin haberine göre, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin duruşması, görevleri sırasında işlediği suçlar nedeniyle bakanları yargılama yetkisine sahip yargı organı CJR'de 6-17 Kasım'da görülecek.

Bakanlık görevini kötüye kullanmak ve yasa dışı çıkar sağlamakla suçlanan Moretti, görev yaparken CJR'de yargılanan ilk adalet bakanı olacak.

2020'de bakanlık görevine getirilmesinden kısa bir süre sonra Moretti, avukatlık yaptığı dönemde müdahil olduğu davalara bakan bazı hakimler hakkında adli soruşturma başlatmıştı.

Bakan Moretti, Eylül 2020'de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak" davasında görev yapan Ulusal Mali Savcılık Ofisinden (PNF) 3 hakim hakkında idari soruşturma açmıştı.

Moretti, yolsuzlukla suçlanan polis memuru müvekkilinin davasına bakan sorgu hakimi Edouard Levrault hakkında da idari soruşturma açmakla itham edilmişti.

Hakimlerle hesaplaşma için bakanlık görevini kötüye kullandığına ilişkin iddiaları yalanlayan Moretti, "hükümetin tavsiyelerine uymaktan başka bir şey yapmadığını" söylemişti.

Yolsuzlukla mücadele kuruluşu Anticor ve 3 hakim sendikası Moretti hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Mayıs 2022'de CJR Savcılığı, Moretti'ye yönelik yeterli sayıda suçlama olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Ekim 2022'de CJR soruşturma komitesi, bakanın "yasa dışı menfaat sağlamaktan" yargılanmasına karar verirken, avukatları mahkemenin bu kararını temyize götürmüştü.