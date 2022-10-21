Fransa akaryakıt kıtlığı başladı sıkıntısı çekiyor

21 Ekim 2022 Cuma, 12:36

CNN geçtiğimiz hafta, Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher'e dayanarak verdiği haberde Fransa ana karasındaki benzin istasyonlarının yüzde 28,5 kadarında en az bir çeşit yakıt stokunun tükenmiş olduğunu söyledi.

Habere göre Fransa'daki benzin istasyonlarında uzun kuyrukların ve stoklardaki bu tükenmenin sorumlusu tedarik problemlerinden ziyade panik alımları.

CNN, Fransa başbakanlığı ve ekolojik dönüşüm bakanlığı kaynaklarının benzin istasyonlarında talebin geçtiğimiz hafta normalin en az yüzde 20 üzerinde olduğunu söylediklerini bildirdi.

Kaynaklar grev sona erdiğinde Fransa'da rafinerilerdeki üretimin ve lojistik durumun normale dönmesinin bir veya iki hafta süreceğini söyledi.

Fransız enerji devi TotalEnergies 14 Ekim'de iki Fransız sendikası CFE-CGC ve CFDT ile 2023 maaş zammı konusunda anlaştı ancak Fransa'daki yedi rafineriden dördünde grev devam ediyor.

Grevin devam ettiği dört sahanın hepsi de TotalEnergies tarafından işletiliyor.