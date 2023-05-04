Fransa Anayasa Konseyi, emeklilik reformuna yönelik referandum teklifini ikinci kez reddetti
Fransa Anayasa Konseyi, protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformuna yönelik referandum yapılmasına yönelik teklifi ikinci kez reddetti.
Fransa’da tartışmalı emeklilik reformuna yönelik protestolar devam ederken, Fransa Anayasa Konseyi, emeklilik reformuna yönelik referandum yapılmasına yönelik teklifi ikinci kez reddetti. Konsey tarafından yapılan açıklamada, önerilen referandumun anayasada tanımlanan yasal kriterleri karşılamadığı ifade edildi.
Muhalefet milletvekilleri, Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu için daha öncede Anayasa Konseyi’ne başvurmuş ve reddedilmişti.
Fransa’da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren emeklilik reformu yasası 15 Nisan’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak yasalaşmıştı.
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