Fransa'da hürriyetler denetleyicisi göstericilerin haklarının ihlal edildiğini belirtti

Yayınlanma: 04.05.2023 - 08:15

Güncelleme: 04.05.2023 - 08:15

Simonnot,17 Nisan'da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e gönderdiği emeklilik reformu karşıtı göstericilerin gözaltına alınmasıyla ilgili mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Mektupta Simonnot, emeklilik reformuna karşı düzenlenen protestolarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Çalıştığı kurumun denetçilerinin 24-25 Mart'ta bu protestolar kapsamında gözaltına alınan göstericilerin Paris'te tutulduğu 9 karakola ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Simonnot, bu göstericilerin haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğini aktardı.

Simonnot, bunların çoğunun keyfi gözaltılar olduğuna işaret ederek, Fransız polisinin çok sayıda önlem amaçlı gözaltı yaptığını belirtti.

Simonnot, gözaltına alınan protestocular hakkındaki süreçlerin yüzde 80'inin takipsizlikle sonuçlandığını kaydetti.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.