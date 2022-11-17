Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Dünya Kupası açıklaması

17 Kasım 2022 Perşembe, 17:43

Son dünya şampiyonu Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlemesiyle ilgili tartışmalara katılarak sporu siyasallaştırmanın kötü bir fikir olduğu konusunda ısrar etti.

2022 Dünya Kupası, sayılı günler kala Katar'ın insan hakları ihlalleri, muhalefetin bastırılması, yabancı işçilere kötü muamele ve LGBTQ+ bireylere zulüm iddiaları da dahil olmak üzere tartışmalara neden oldu.

AFP'nin haberine göre, Macron, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu zirvesine katılmak üzere bulunduğu Bangkok'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Etkinliğe ev sahipliği yapılmasına karar verildiğinde bu sorular ele alınmalıydı" dedi.

Fransa'nın yarı finale çıkması halinde Katar'a gidecek olan Macron, Fransa'nın 2024 yılında Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacağını belirterek "sporu siyasallaştırmanın çok kötü bir fikir" olduğunu söyledi.

Macron, Fransız yıldız futbolcu Eric Cantona tarafından yapılan turnuvanın boykot edilmesi çağrılarını reddetti.

Danimarkalılar Katar'ın insan hakları siciline karşı bir duruş sergilemeye çalışarak insan hakları yanlısı formalar giymeyi teklif etmiş, ancak bu fikir FIFA tarafından reddedilmişti.