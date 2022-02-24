Fransa, Filistin yanlısı iki derneği kapatacak

24 Şubat 2022 Perşembe, 20:49

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle "Palestine Vaincra" (Filistin Yenecek) ve "Comité Action Palestine" isimli derneklerin nefrete, şiddete ve ayrımcılığa çağrı yaptığı ve terör eylemlerini teşvik ettiği gerekçesiyle kapatılacağını ifade etti.



Darmanin'in Twitter'da paylaştığı Europe 1'in haberinde, hükümetin dernekleri İsrail'e karşı nefret beslemekle de suçladığı belirtildi.

İKİ DERNEK DAHA KAPATILMIŞTI

Fransız hükümeti, geçen yıl Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ve Baraka City yardım derneğini çeşitli gerekçelerle kapatmıştı.

Paris yönetimi, geçen yıl ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale etmesi nedeniyle eleştiriliyor.