Fransa, Holodomor'u soykırım olarak tanıdı

Fransa'da Ulusal Meclis, dönemin SSCB lideri Josef Stalin'in toprak reformunu çiftçilere zorla kabul ettirmek için attığı adımlar nedeniyle yaşanan ve "Holodomor" adı verilen kıtlığın "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin önergeyi kabul etti.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 08:02
Fransa, Holodomor'u soykırım olarak tanıdı
Abone Ol google-news

Fransız meclisinde, Sovyet rejiminin 1932-1933'te Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanınmasına ilişkin önerge görüşüldü.

İktidar partisi Rönesans Milletvekili Anne Genetet'in birçok milletvekiliyle teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 2 "hayır" oyuna karşı 168 "evet" oyu kullanıldı.

Böylelikle Fransız meclisi Holodomor'u "soykırım" olarak tanıdı.

HOLODOMOR TRAJEDİSİ

Ukraynaca Holodomor, "suni şekilde insanların aç bırakılarak ölüme mahkum edilmesi" anlamına geliyor.

Sovyet rejiminin, 1932-1933 döneminde, Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinde yaklaşık 4,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak tanımıştı.


fransa Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı Holodomor

İlgili Haberler

Fransa'da 5 bankaya polis baskını! Vergi kaçakçılığı suçlaması

Fransa'da 5 bankaya polis baskını! Vergi kaçakçılığı suçlaması
Fransa'da 300'den fazla sanatçıdan Macron'a mektup

Fransa'da 300'den fazla sanatçıdan Macron'a mektup
Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı

Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı

En Çok Okunan Haberler