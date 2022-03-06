Fransa İçişleri Bakanı, 'mülteciler arasında ayrımcılık' eleştirilerini reddetti
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, mülteciler arasında ayrımcılık yapıldığına yönelik eleştirileri kabul etmedi.
Darmanin, Le Figaro, LCI ve Cnews'ın ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sunucunun sorusu üzerine mülteciler arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin eleştirileri kabul etmeyen Darmanin, ülkeye Suriyeli ve Afgan mültecileri de kabul ettiklerini, Avrupa'da 2015'ten bu yana 2,5 milyon mülteci ağırladıklarını belirtti.
Darmanin, ülkelerinden ayrılan Ukraynalıların Avrupa'daki komşu ülkelere gittiklerini, Suriyeli mülteciler için ise durumun farklı olduğunu söyledi.
Ukraynalıların tamamını ülkelerine alamayacaklarını ifade eden Darmanin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma sağlanması konusunda anlaştığını, bunun Ukrayna'da bulunan yabancı uyruklu kişileri de kapsadığını vurguladı.
İNGİLİZ HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Darmanin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren ve ülkesinde tehlikede bulunan Rus muhaliflerin iltica talebinde bulunmaları halinde bunu kabul edeceklerini söyledi.
Fransa'ya 2 bin 500 Ukraynalı mültecinin geldiğini, birçoğunun İngiltere'ye gitmek istediğini aktaran Darmanin, İngiltere'ye gitmeyen Ukraynalılara vize verilmesi için İngiliz hükümetine çağrıda bulundu.
Darmanin, Ukrayna'ya "savaşmak" için gitmek isteyen Fransızların sayısının az olduğunu ve gitmelerini engellemeye çalıştıklarını dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, bazı Batılı ülkelerin mültecilere yönelik çifte standardına tepki göstererek, "(Mültecilerin) Kimliklerinin ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil. Biraz daha insancıl ve merhametli olalım" çağrısında bulunmuştu.
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