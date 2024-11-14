Fransa Kraliçesi Antoinette’nin kolyesi açık artırmada satıldı

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:40

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:41

Dünya genelinde “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” sözüyle tanınan Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’nin elmas kolyesi satıldı.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan açık artırmada, Antoinette’nin elmas kolyesi ismi açıklanmayan bir kadın tarafından 4,81 milyon dolara satın alındı.

Sotheby’s müzayede evi tarafından yapılan açıklamaya göre, Asyalı özel bir koleksiyoncu tarafından satışa çıkarılan ve 300 karat elmas içeren Georgian dönemine ait parça, uzun bir açık arttırma savaşının ardından beklenenin üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Kolyeye daha önce 2 milyon 246 bin dolar değer biçilmişti.

Sotheby’s Mücevherat Uzmanı Andres White Correal, kolyenin dün akşam saatlerinde satılmasının ardından, “Heyecanlı bir geceydi. Piyasada muhteşem kökene sahip tarihi mücevherler için özel olduğu açık. İnsanlar sadece objeyi değil, ona bağlı olan tüm tarihi de satın alıyor” dedi.

Söz konusu mücevherin Jeanne de la Motte adlı zor durumdaki bir soylunun Fransa Kraliçesi Antoinette gibi davranarak kolyeyi ödeme yapmadan satın aldığı ve "1785 elmas kolye olayı" olarak bilinen skandalın merkezinde bulunduğu belirtildi.

Kral XV. Louis, sevgilisi Madam du Barry için bugün yaklaşık 16.45 milyon euro değerinde gösterişli bir elmas kolye sipariş etti.

Kolyenin tasarımcıları Parisli kuyumcular Charles Auguste Böhmer ve Paul Bassenge, Kral Louis’in ölmesi nedeniyle kolyeyi satamadı ve büyük borca girdi.

1784 yılında Jeanne de La Motte adlı kadın, sevgilisi Kardinal de Rohan’ı Marie Antoinette’nin kolyeyi gizlice istediğine inandırmak için bir plan yaptı ve kolyeyi alması için kandırdı.

Kolyeyi ele geçiren La Motte, parçalara ayırdığı elmasları karaborsada satılmak üzere Londra’ya gönderdi.

Ödeme alamayan Böhmer ve Bassenge, borçlarını tahsil etmek için doğrudan kraliçeye başvurdu.

Olaydan haberi olmayan Marie Antoinette’nin durumu öğrenmesinin ardından La Motte hapse atıldı, Kardinal de Rohan serbest bırakıldı ve kraliçe aklandı.

Skandal nedeniyle halkın monarşiye duyduğu öfke arttı ve Fransız Devrimi körüklendi.