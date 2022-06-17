Fransa'da 12 bölgede kırmızı alarm
Aşırı sıcakların; gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan Fransa'da, kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına neden olacağından endişeleniliyor. Ülkede, kavurucu yaz sıcaklıkları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm verildi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkması bekleniyor
Fransa'da Canicule olarak adlandırılan kavurucu yaz sıcakları nedeniyle 12 bölgede kırmızı alarm durumuna geçildiği bildirildi.
Fransız Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamada, Tarn, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sevres, Vienne ve Vendee bölgelerinde yüksek sıcaklık dalgası beklendiği belirtildi.
CUMA GÜNÜ 'TARİHİN EN YÜKSEK SICAĞI' GÖRÜLEBİLİR
Hafta sonuna kadar süreceği ifade edilen aşırı sıcaklık nedeniyle Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve güneşte kalmaktan sakınmaları çağrısı yapılan açıklamada, cuma günü ise Fransa tarihinin en yüksek yaz sıcaklığının görülebileceği uyarısında bulunuldu.
KURAKLIK VE ORMAN YANGINI KORKUSU
Fransa basını da bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkacağını yazdı.
Öte yandan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da Twitter'dan vatandaşlara dikkatli olmaları, serin yerlerde kalmaları, acil durumlarda 15 numaralı hattı aramaları tavsiyesinde bulundu.
Yakın zamanda, 23 bölgede turuncu alarm verilmiş, yüksek sıcaklık beklenen yerlerdeki kamuya ait havuzların gece açık kalma saatleri uzatılmıştı. Aşırı sıcakların gıda ve tedarik sıkıntısı yaşanan ülkede kuraklığı tetikleyerek krize ve orman yangınlarına sebep olacağından endişe ediliyor.
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