Fransa'da 30 yıl sonra ilk kadın başbakan

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 02:00

Auschwitz Kampı'ndan kaçıp Fransa’ya mülteci olarak sığınan Polonya asıllı Yahudi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Elisabeth Borne, dün başbakanlık koltuğuna oturdu.

2017’den beri hükümette çeşitli bakanlıklarda bulunan Borne, sol eğilimli bir kadın bakan olarak biliniyor. Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisine katılmadan önce Jack Lang, Lionel Jospin ve Ségolène Royal gibi sosyalist bakanların ofislerinde görev yaptı.

Sağdan ise Başbakan Edouard Phillipe ve Jean Castex ile birlikte çalıştı.

Devir teslim töreninde konuşma yapan Borne, kız çocuklarının geleceğine atıfta bulunarak “Bu adaylığımı tüm küçük kızlara adamak istiyorum, hayallerinin peşinden gitmelerini ve asla vazgeçmemelerini istiyorum, kadının toplumumuzdaki yeri için verilen mücadeleyi hiç bir şey yavaşlatmamalı” dedi.

30 yıl aradan sonra ilk kadın başbakan olarak milletvekillerine seslenen Borne, kendisine güvenmelerini isteyerek “Cumhurbaşkanı net ve iddialı bir programla seçildi, bu programları gerçekleştirmemiz için mümkün olan en büyük çoğunluğa ihtiyacımız var” diye konuştu.

Başbakan Borne’un önünde zor bir reform dosyası bulunuyor. Bunların başında emeklilik yasası gelmekle beraber, alım gücü, enflasyon, ekoloji, sağlık, eğitim, demokratik rönesans ve Avrupa güvenliği de ele alınması gereken konular arasında.