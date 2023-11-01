Fransa’da bir çiftten 150 euroya aldığı maskeyi 4,2 milyon euroya satan tüccara dava

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:38

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:38

Emekli çift maskeyi, Gabon’da bir koloni valisi olan atalarının evinde bulmuştu.

Maskeyi 2021 yılında bir tüccara 150 euroya sattıktan altı ay sonra, gerçek değerini düzenlenen müzayedenin ardından öğrendiler.

Salı günü görülen ilk duruşmada Gabon hükümeti satışın iptal edilmesini ve maskenin Gabon’a geri gönderilmesini talep etti.

Hikaye, Fransa’nın orta kısmında yaşayan 80’lerindeki çiftin, bu tüccardan Fransa’nın güneyindeki yazlık evlerindeki eşyaları elden çıkarmasını talep etmesiyle başladı.

Ev, Gabon’un 20. yüzyıldaki koloni valisi olan Rene-Victor Fournier’den kendilerine kalmıştı.

Tahta maske de bir dolabın içinde bulunmuştu.

Tüccar, maskeyi satın aldığında gerçek değerini bilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çift, Mart 2022’de Montpellier kentinde düzenlenen müzayede hakkındaki haberleri okuduğunda bu maskenin, Gabon’daki Fang halkı tarafından yapılan, 19. yüzyıldan kalma nadir bir Ngi maskesi olduğunu öğrendi.

Katalogda bu maskenin 1917’de Fournier tarafından “bilinmeyen bir şekilde edinildiği” yazıyordu.

Fransız basınına konuşan bir uzman, Fang ustalarının bu maskeden yalnızca 10 civarında ürettiğini söyledi ve “Bu Leonardo da Vinci resimlerinden daha nadir bir eser” dedi.

300 bin eurodan açık artırmaya çıkan maske, anonim bir kişi tarafından 4,2 milyon euroya alındı.

Bunun üzerine çift, satışın iptali için dava açtı.

Davaya müdahil olan Gabon hükümeti de, maskenin Gabon halkından çalındığını ve geri gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Parlamentosu 2020’de, Senegal ve Benin’den sömürge döneminde çalınan eserlerin geri gönderilmesi yönünde oy kullanmıştı.

Fransa’da 90 bin civarında Afrika eseri bulunuyor. Bunların büyük bir kısmı Sahra altı Afrika ülkelerinden.