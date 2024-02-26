Fransa'da çığ düştü: 4 kişi öldü
Fransa'da çığ düşmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Fransa'nın orta kesimlerindeki Clermont-Ferrand şehrinde çığ düşmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, şehrin turistik bölgelerinden Puy-de-Dome'daki Sancy Masifi'nde dün yerel saatle 14.00'te çığ meydana geldi.
Yerel yetkililer, Vichy Fransız Alp Kulübü (CAF) üyeleri ve onlara eşlik eden bir rehberin, kayak yaptıkları sırada çığa yakalandıklarını kaydetti.
Clermont-Ferrand Savcılığı, çığ altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 1'i yaralı 3 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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