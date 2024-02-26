Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti
Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayatını kaybetti.
Star Trek: Discovery ve Captain Marvel'daki rolleriyle tanınan Kenneth Mitchell, ALS hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
49 yaşındaki aktörün Instagram hesabından paylaşılan açıklamada Mitchell'ın cumartesi günü hayatını kaybettiğin bildirildi.
Açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sevilen bir baba, kardeş, amca, oğul ve birçok kişinin kıymetli dostu Kenneth Alexander Mitchell'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi.
"Dört buçuk yıldır Ken, ALS'nin oluşturduğu korkunç meydan okumalarla mücadele ediyor" denilen açıklamada, "Her günü bir ödülmüş gibi yaşadı ve bizi hiç yalnız bırakmadı" ifadelerini kullanıldı.
Star Trek internet sitesinden de Mitchell için başsağlığı mesajı yayımlandı.
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