Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti

Star Trek ve Captain Marvel yıldızı Kenneth Mitchell, 49 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:26
Ünlü oyuncu Kenneth Mitchell hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Star Trek: Discovery ve Captain Marvel'daki rolleriyle tanınan Kenneth Mitchell, ALS hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 

49 yaşındaki aktörün Instagram hesabından paylaşılan açıklamada Mitchell'ın cumartesi günü hayatını kaybettiğin bildirildi. 

Açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sevilen bir baba, kardeş, amca, oğul ve birçok kişinin kıymetli dostu Kenneth Alexander Mitchell'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" denildi. 

"Dört buçuk yıldır Ken, ALS'nin oluşturduğu korkunç meydan okumalarla mücadele ediyor" denilen açıklamada, "Her günü bir ödülmüş gibi yaşadı ve bizi hiç yalnız bırakmadı" ifadelerini kullanıldı. 

Star Trek internet sitesinden de Mitchell için başsağlığı mesajı yayımlandı. 


Star Trek haberleri captain marvel haberleri kenneth mitchell haberleri ALS hastalığı haberleri

İlgili Haberler

Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı

Apple mülakatlarında uyguluyordu: Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
Üniversitede 'otomat' krizi: Öğrencileri izlediği ortaya çıktı

Üniversitede 'otomat' krizi: Öğrencileri izlediği ortaya çıktı
ABD Başkanı Biden: 'İyi evliliğin sırrı iyi seks'

ABD Başkanı Biden: 'İyi evliliğin sırrı iyi seks'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek

Yerel seçimlerde bir partiden Yeniden Refah Partisi'ne destek
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!
Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi

Meteoroloji’den Ege Denizi için kritik uyarı! Saat verildi
4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'

4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'
Trabzonspor, Trezeguet ile galibiyet serisi yakaladı! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Trabzonspor, Trezeguet ile galibiyet serisi yakaladı! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı! Faizden para kazanılır mı?

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı! Faizden para kazanılır mı?
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’