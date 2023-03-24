Fransa'da göstericiler belediye binasını ateşe verdi

Fransa Genel Emek Konfederasyonu’na göre ise Paris'te 800 bin kişi eylemlerde yer aldı.

Paris'te BBC'ye konuşan itfaiye memurları, başından beri eylemlere katıldıklarını ve Macron "emeklilik reformunu" geri çekene kadar da katılımlarını sürdüreceklerini söyledi.

İtfaiyecilerden biri, "Dün Cumhurbaşkanı'nı dinledim. İnsanlar umrunda değil. Onun için, kalabalığın meşruiyeti yok. En üst düzeyde baskı yapacağız, gerekirse barikat kuracağız" dedi.