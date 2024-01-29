Fransa'da grev krizi: İşçilerden 'maaş artışı' talebi

Fransa'da devlete ait elektrik şirketi ve nükleer santral işletmesi EDF'nin işçilerinin maaş artışı talebiyle yarın greve gideceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:46
Fransa'da grev krizi: İşçilerden 'maaş artışı' talebi
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Le Parisien'in haberine göre, EDF çalışanlarının üyesi olduğu CFE-CGC Sendikası Sekreteri Arnaud Barlet, yarın yapılacak grev nedeniyle elektrik üretiminin azalacağını ve bakım aşamasındaki nükleer reaktörlerdeki faaliyetlerin duracağını belirtti.

Barlet, grevin şirket için finansal sonuçlar doğuracağını ancak müşterilerin bu grevden etkilenmeyeceğini dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanmayacağını ifade etti.

Şirket yönetimi de konuya ilişkin açıklamasında, grevin elektrik kesintisine yol açmayacağını doğruladı.


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