Fransa’da kuş gribi alarmı: 2.5 milyon kümes hayvanı itlaf ediliyor
Fransa’da ülkenin güneybatısındaki farklı noktalarda kuş gribi salgınının görülmesi nedeniyle yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği açıklanırken, ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edilmesine karar verildi.
Fransa’da yeniden kuş gribi alarmı verildi. Fransa Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerindeki farklı alanlarda kuş gribi salgınının görüldüğü bildirildi. Salgın nedeniyle toplamda 2.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edileceği duyuruldu. Şu ana kadar yaklaşık 1.2 milyon hayvanın itlaf edildiği ve salgınla mücadele amacıyla ihtiyati tedbir olarak 1.3 milyon hayvanın daha itlaf edileceği belirtildi.
Önceki kuş gribi salgınlarının Avrupa ve Asya’da 10 milyonlarca hayvanın itlaf edilmesine ve ticaret kısıtlamalarına yol açmasının ardından hükümetler ve kanatlı hayvan yetiştiricileri ciddi sıkıntı yaşamıştı.
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