Fransa'da mafya hesaplaşması: Çetenin kurucusu öldürüldü

Yayınlanma: 30.03.2025 - 13:18

Güncelleme: 30.03.2025 - 13:18

Korsika’nın kuzeyindeki Bastia kentinde cumartesi sabahı düzenlenen suikast, adanın yeraltı dünyasını yeniden gündeme taşıdı.

Polis kaynaklarına göre, sabah saat 08.00’den kısa bir süre önce, Rue Commandant-Luce-de-Casabianca’da pusu kuran saldırganlar, hedeflerine ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan 65 yaşındaki Robert Moracchini, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayet, Bastia polis merkezine sadece birkaç metre mesafede işlendi.

Savcılık, olayla ilgili olarak "suç örgütü bağlantılı cinayet" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

"BRİSE DE MER" ÇETESİ VE KANLI GEÇMİŞİ

Robert Moracchini, Korsika mafyasının en bilinen suç örgütlerinden biri olan "Brise de Mer" (Deniz Esintisi) çetesinin kurucularındandı.

Çetenin geçmişi onlarca yıl süren kanlı hesaplaşmalar ve yasadışı faaliyetlerle dolu.

1980’ler ve 1990’lar boyunca Fransa ve İsviçre'de düzenlenen silahlı banka soygunlarıyla adını duyuran çete, zamanla fuhuş, silah, kumar, uyuşturucu kaçakçılığı, atık bertarafı ve emlak sektöründe de etkinlik göstermeye başladı.

Moracchini, çetenin hayatta kalan az sayıda liderinden biriydi.

Daha önce aynı yapılanmada yer alan Francis Mariani, Richard Casanova, Pierre-Marie Santucci, Francis Guazzelli ve Maurice Costa gibi isimler de suikastlar sonucu öldürülmüştü.

KORSİKA'DA SUÇ ÇETELERİ ARASINDA SAVAŞ

Savcılık kaynaklarına göre bu cinayet, 2025 yılı içinde Korsika’da işlenen beşinci mafya bağlantılı infaz olabilir.

Adada faaliyet gösteren yaklaşık 20 organize suç çetesi, yıllardır güç ve nüfuz mücadelesi içinde.

Korsika Valisi Jérôme Filippini, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, 2024 yılı boyunca 355 bin nüfuslu adada 18 cinayet ve 16 cinayet teşebbüsü gerçekleştiğini vurgulayarak, Korsika’nın bu alanda Fransa’nın zirvesinde yer aldığını söylemişti.

Robert Moracchini'ye yönelik suikastin ardında da çeteler arası çıkar çatışmaları ve nüfuz mücadelelerinin olduğu tahmin ediliyor.