Fransa'da 'sağlık' depremi: Yüzlerce hemşire istifa etti
Fransa'da 1300 hemşire görevinden istifa etti. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise bunun nedenlerini anlamaya çalıştıklarını söyledi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Blois kentindeki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.
1300 hemşirenin görevinden istifa ettiğini duyuran Veran, bunun nedenlerini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Veran, hemşirelerin koronavirüs salgınında yıllık izinlerini ertelemek durumunda kaldıklarını, bu nedenle yorgun olduklarını ve kendilerine zaman ayırmalarına ihtiyaç duyduklarını aktardı.
HASTANELERDEKİ YATAKLAR KALDIRILIYOR
Buradaki hastanedeki 230 yatağın 5'inin iptal edildiğini ifade eden Veran, devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırılmasına ilişkin, "Dün duyduğum yüzde 20 sayısından uzağız" dedi.
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