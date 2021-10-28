Fransa'da 'sağlık' depremi: Yüzlerce hemşire istifa etti

28 Ekim 2021 Perşembe, 21:10

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Blois kentindeki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu.

1300 hemşirenin görevinden istifa ettiğini duyuran Veran, bunun nedenlerini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Veran, hemşirelerin koronavirüs salgınında yıllık izinlerini ertelemek durumunda kaldıklarını, bu nedenle yorgun olduklarını ve kendilerine zaman ayırmalarına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

HASTANELERDEKİ YATAKLAR KALDIRILIYOR

Buradaki hastanedeki 230 yatağın 5'inin iptal edildiğini ifade eden Veran, devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırılmasına ilişkin, "Dün duyduğum yüzde 20 sayısından uzağız" dedi.