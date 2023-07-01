Fransa’da sakinleri uyurken apartmanı ateşe verdiler!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 02:04

Güncelleme: 01.07.2023 - 09:23

Fransız basınında yer alan haberlere göre, birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü ülkede her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı.

Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi.

KAOS TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı.

Montpellier şehrinde protestocuların bir liseyi hedef aldığı olaylarda, Pithiviers şehrinde bir tarlanın ateşe verildiği ve alevlerin hızla çevreye yayıldığı belirtildi.

Paris'in 13. bölgesinde göstericiler bir yola kurdukları barikatları ateşe verdi.

Ayrıca Lyon kentinde bir motosiklet bayisi soyuldu.

TAKVİYE KUVVET TALEBİ

Şiddet olaylarının yeni merkez üssü haline gelen Marsilya'da ise Belediye Başkanı Benoit Payan kentte kontrol altına alınmayan yağmalar nedeniyle hükümete bir an önce takviye kolluk kuvveti göndermesi çağrısı yaptı.

Payan olayları sert bir dille kınadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise kente takviye ekiplerin geldiğini 80'den fazlası Marsilya'da olmak üzere 270 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da, Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael adlı gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.