Fransa'da seçim gerginliği: 50'den fazla milletvekili adayı ve aktivist fiziksel saldırıya uğradı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:15

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:15

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin kazanması beklenen erken seçimlerin pazar günü düzenlenecek ikinci turu öncesinde 50’den fazla milletvekili adayı ve aktivistin fiziksel saldırıya uğradığını açıkladı.

Fransa halkının “diken üstünde” olduğunu söyleyen Darmanin, saldırılarla ilişkili 30’dan fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

BFMTV televizyonuna konuşan Darmanin, saldırganlar arasında “bir anda öfkeye kapılmış” insanların yanında, “aşırı sol, aşırı sağ ya da diğer siyasi gruplardan” kişiler olduğunu belirtti.

Bakan, pazar günkü oylama öncesinde 30 bine yakın polisin görevlendirileceğini duyurdu.

Erken seçimin ilk turunda oyların yüzde 34'ünü alarak birinci parti çıkan göç karşıtı Ulusal Birlik'in, ikinci turdan da zaferle çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Pazar günü yapılacak oylama öncesinde ise, kampanya çalışmaları yürüten bazı adaylar sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kaldı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DE SALDIRIYA UĞRADI

Fransa hükümeti sözcüsü Prisca Thevenot, yardımcısı Virgine Lanlo ve bir parti aktivisti, başkent Paris’in güneybatısındaki Meudan’da seçim afişleri asılırken saldırıya uğradı.

Le Parisien haber sitesine konuşan Thevenot, afişleri tahrip etmeye çalışan gençlere itiraz etmeleri üzerine saldırıya uğradıklarını belirtti. Virgine Lanlo’nun kolu yaralanırken, saldırganların yumruk attığı bir aktivistin de çenesi kırıldı. Kullandıkları arabanın ön camı da saldırganların scooter ile vurması sonucu parçalandı.

Polis, üç genç ile 20 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.

Saldırının nedeni bilinmezken, siyasetçiler çeşitli açıklamalarla olaya tepki gösterdi.

"ŞİDDET İKLİMİNE KAPILMAYIN..."

Başbakan Gabriel Attal “hoşgörülemeyecek bir korkaklığın” sonucu olduğunu söylediği olayı kınadı.

Attal, Fransa halkına “şiddet iklimine kapılmamaları” çağrısında bulunurken, Ulusal Birlik'in lideri Jordan Bardella, başbakan olduktan sonra yerine getireceği en büyük vaatlerden birinin “güvensizlik” sorununu oradan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Saldırıya uğrayanlar arasında Ulusal Birlik Partisi’nden adaylar da vardı.

Grenoble yakınlarındaki La Rochette’te bir pazarda seçim çalışmalarını yürüten partinin milletvekili adayı Dauchy “şiddetli bir saldırıya” uğradığını söyledi.

Bir başka muhafazakar aday olan Nicolas Conquer de, bir kadın meslektaşı ile beraber yumurtalı saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

Geçen ay bir başka Ulusal Birlik adayı kitapçık dağıtırken uğradığı saldırı sonrası hastanede tedavi görmüştü.

NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sürpriz bir şekilde erken seçim kararı alması sonrası, 30 Haziran günü gerçekleşen ilk turda Bardella’nın Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,2’sini almayı başarmıştı.

Parti ikinci turda 577 sandalyeli Ulusal Meclis’te çoğunluğu yakalayarak seçimi kazanmayı hedefliyor.

Bardella’nın rakipleri ise aşırı sağ partinin bir sonraki hükümeti kurmasını engellemek için her şeyi yapacaklarını söylüyor.

Bu amaçla üçüncü sıradaki 217 aday yarıştan çekilerek, Ulusal Birlik Partisi’nden adayları mağlup etme şansı daha yüksek olan rakiplerinin önünü açtılar.

Çekilen adaylardan 130’u sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi’nden, 81’i de, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı’ndan isimler.

Ulusal Birlik’in eski lideri ve partinin şimdiki meclis grup başkanı aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, “toplu geri çekilme” operasyonundan şikayet ederek, bu adayları “halkın iradesine karşı iktidarda kalmaya çalışmakla” suçladı.

Le Pen, seçime katılımın yüksek olması halinde partinin mutlak çoğunluğu sağlamasının hâlâ mümkün olduğunu ifade etti.

Ifop şirketinin son kamuoyu anketine göre, Ulusal Birlik’in 210-240 arası sandalye kazanması bekleniyor ancak bu, hükümeti kurmak için yeterli değil. Partinin mutlak çoğunluğu elde etmek için 289 sandalye kazanması gerekiyor.

Fransa’da bazı azınlık gruplar Ulusal Birlik’in iktidara geldiği taktirde atabileceği bazı adımlardan kaygı duyuyor.

Parti; istihdam, barınma gibi konularda göçmenlere değil Fransız vatandaşlarına ayrıcalık tanınmasını savunuyor. Yabancı ailelerin Fransa’da 11-18 yaşları arasında 5 yıl boyunca yaşamış olan çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık hakkı verilmesine itiraz ediyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazar günü, Ulusal Birlik’e oy verenlerin oranının yüzde 54 olduğu bir ilçede yaşayan bir Müslüman kadın, BBC’ye yaptığı açıklamada partinin buradaki başarısını her seçimde daha da artırdığını vurgulamıştı.

Öte yandan, Ulusal Birlik’in yükselişine karşı bir açık mektuba imza atan 100’e yakın avukattan oluşan listeyi internet sitesinde paylaşan aşırılıkçı bir “vatansever ağ” hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa Milli Takım Kaptanı Kylian Mbappé de, Ulusal Birlik’in birinci çıktığı ilk turdaki oylamayı “felaket” olarak niteleyerek, halka “doğru seçimi yapmaları” çağrısında bulunmuştu.

Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın Fransa-Portekiz çeyrek finali arifesinde konuşan Mbappé, “Ülkeyi bu insanların eline bırakamayız” demişti.