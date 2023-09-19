Fransa'da terör tehdidi: 7 okul tahliye edildi

Fransa'da terör saldırısı içerikli tehdit mesajları alan 7 okul tahliye edildi.

AA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:29
Fransa'da terör tehdidi: 7 okul tahliye edildi
Abone Ol google-news

Ulusal basındaki habere göre, Seine-Maritime Valiliği, Rouen kenti civarında 6 okula terör saldırısı içerikli tehdit mesajlarının gönderildiğini açıkladı.

Valilik, henüz herhangi bir tehdidin tespit edilmediğini ve söz konusu 6 okulun tahliyesinin sağlandığını belirtti.

Polis, 6 okulda araştırma başlatırken Rouen Savcılığı da olayla ilgili soruşturma açtı.

Öte yandan, Paris'in banliyösü Saint-Denis'de, 1800 öğrencisi bulunan Paul Eluard Lisesi bomba ihbarı nedeniyle sabah saatlerinde tahliye edildi.

Bomba imha ekipleri liseye intikal ederken ihbarın sahte olduğu belirlendi. Lisenin bağlı olduğu Creteil Akademisi sahte ihbara ilişkin şikayetçi olacak.


Player Alanı
fransa Terör okul Tahliye

İlgili Haberler

Fransa'nın ünlü dergisinden Atatürk'e özel sayı

Fransa'nın ünlü dergisinden Atatürk'e özel sayı
Fransa Adalet Bakanı, hakim karşısına çıkıyor: 'Yasa dışı çıkar sağlamaktan' yargılanacak

Fransa Adalet Bakanı, hakim karşısına çıkıyor: 'Yasa dışı çıkar sağlamaktan' yargılanacak

En Çok Okunan Haberler