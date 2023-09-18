Fransa'nın ünlü dergisinden Atatürk'e özel sayı
Fransa'da aylık yayın yapan tarih dergisi Historia, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşıdı. Historia, kapak başlığında "Yüz yıl önce Atatürk modern Türkiye'yi inşa etti" ifadesine yer verdi.
Fransa'da 1908 yılından beri yayın yapan ünlü tarih dergisi Historia, 921. sayısında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile çıktı.
Historia, Atatürk hakkında, "Türklerin Babası" yorumu yaptığı Eylül 2023 sayısının kapağında "Yüz yıl önce Atatürk modern Türkiye'yi inşa etti" ifadesinde bulundu.
Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutladığını belirten Historia, "Mustafa Kemal'in yüce şahsiyetine bakıyoruz. Büyük bir reformcu olan Atatürk, hem Türkleşmiş hem de Batılılaşmış ülkesini moderniteye demirlemiştir" dedi.
Historia tanıtım yazısında ise, "1920'deki aşağılayıcı Sevr Antlaşması'ndan sonra Türk ulusu nasıl inşa edildi? Mustafa Kemal'in politikaları ne şekilde belirleyici oldu?" ifadelerine yer verdi.
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