Fransa'daki protestolarda eylemciler giyotin maketleri taşıyor
Fransa'da protestocular, tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerde giyotin maketleri taşıyarak, hükümet karşıtı sloganlar attı.
Fransa genelinde tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösteriler devam ederken, eylemciler protestolarda giyotin maketleri taşıdı.
Les Gilets Jaunes auraient besoin d’un psychiatre— Docteur Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) October 6, 2020
MACRON DÉCAPITATION
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pic.twitter.com/Zw4kTfHwjX
Eylemciler, gerçekleştirdikleri protestolarda "Macron'un kafasını kes" ve "Krala ölüm" sloganları atarak, bazı yerleri spreyle boyadılar.
Pour @DebatGuillaume une nouvelle guillotine pic.twitter.com/FmY1SRt6DM— Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) March 15, 2023
Eylemciler, hükümete çağrıda bulunarak emeklilik reformundan vazgeçilmesini istiyor.
Fotoğraf: Fransa'daki protestolar/"Kral'a ölüm"
AVRUPA KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Avrupa Konseyi'nden İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde bazen güvenlik güçlerinin de hedef olduğu şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, bu durumun güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını haklı çıkaramayacağına dikkat çekilerek, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma ve bunu garanti altına alma çağrısı yapıldı.
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