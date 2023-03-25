Fransa'daki protestolarda eylemciler giyotin maketleri taşıyor

Fransa'da protestocular, tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerde giyotin maketleri taşıyarak, hükümet karşıtı sloganlar attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 15:53
Fransa'daki protestolarda eylemciler giyotin maketleri taşıyor
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Fransa genelinde tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösteriler devam ederken, eylemciler protestolarda giyotin maketleri taşıdı.

 

Eylemciler, gerçekleştirdikleri protestolarda "Macron'un kafasını kes" ve "Krala ölüm" sloganları atarak, bazı yerleri spreyle boyadılar.

 

Eylemciler, hükümete çağrıda bulunarak emeklilik reformundan vazgeçilmesini istiyor.

Fotoğraf: Fransa'daki protestolar/"Kral'a ölüm"

AVRUPA KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Avrupa Konseyi'nden İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da emeklilik reformuna karşı gösterilerde bazen güvenlik güçlerinin de hedef olduğu şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullanmasını haklı çıkaramayacağına dikkat çekilerek, Fransa'ya gösteri hakkına saygı duyma ve bunu garanti altına alma çağrısı yapıldı.


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