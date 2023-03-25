Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, kol saatini yavaşça çıkarması ülkeyi karıştırdı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:16

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 10:16

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerle ilgili katıldığı bir televizyon programında eleştirilerin odağı haline geldi.

Emmanuel Macron'un konuşması esnasında saatini "yavaş yavaş" çıkarması, ülkedeki siyasi muhaliflerin tepkisini çekerken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Macron'un danışmanları, saati "masada tıngırdadığı" için çıkardığını iddia ettiler.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M — RadioGenova (@RadioGenova) March 24, 2023

MUHALEFETTEN TEPKİ

Muhalefetteki La France Insoumise Partisi'nin Milletvekili Clemence Guette, görüntülere ilişkin Macron'un "güzel lüks saatini çıkardığını" söyledi.

Partinin bir diğer Milletvekili olan Farida Amrani ise "Zenginlerin başkanı adını hiç bu kadar iyi taşımamıştı" ifadelerini kullandı.

ELYSEE SARAYI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları saatin 80 bin euro değerinde olduğunu iddia etse de Elysee Sarayı bu rakamın doğru olmadığını duyurdu.

Elysee Sarayı'nan yapılan açıklamada Macron'un, Bell and Ross BR V1-92 marka bir saat taktığına dikkat çekerek, "Bu saati bir buçuk yıldan uzun bir süredir çok düzenli olarak takıyor" denildi.

Saatin Bell and Ross'un web sitesinde 2 bin 600 dolara satıldığı belirtildi.