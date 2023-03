Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, kol saatini yavaşça çıkarması ülkeyi karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede tartışmalı emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilerle ilgili katıldığı bir televizyon programında eleştirilerin odağı haline geldi.

Emmanuel Macron'un konuşması esnasında saatini "yavaş yavaş" çıkarması, ülkedeki siyasi muhaliflerin tepkisini çekerken, görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Macron'un danışmanları, saati "masada tıngırdadığı" için çıkardığını iddia ettiler.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M