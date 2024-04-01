Fransa'dan Ukrayna'ya destek: Uçaksavar füzeleri sağlamayı planlıyor

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:30

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:30

Lecornu, La Tribune gazetesine verdiği ve dün (cumartesi) geç saatlerde yayınlanan röportajda “Böyle geniş bir cephe hattını kontrol etmek için Ukrayna ordusunun zırhlı VAB araçlarımıza ihtiyacı var. Bu araçlar birliklerin hareketliliği için kesinlikle gerekli” ifadelerini kullandı.

Fransa şu anda bazıları 40 yıldan daha eski olan bu araçları yeni Griffon zırhlı araçlarla değiştirmek üzere aşamalı olarak kullanımdan kaldırıyor. Ancak Lecornu eski araçların ‘halen çalışır durumda’ olduğunu belirtti.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığı habere göre Lecornu, “2024 ve 2025 başları için bu araçların yüzlercesinin tesliminden bahsediyoruz” dedi. Paris ayrıca Kiev'e ABD'nin Patriot hava savunma sistemine benzer SAMP-T rampalarına uygun Aster 30 uçaksavar füzesi tedarik edecek.

Lecornu “Ayrıca bu yazdan itibaren Ukrayna'ya teslim edilmek üzere uzaktan kumandalı mühimmat geliştirmek için çok kısa bir zaman çizelgesi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Fransız hükümeti, ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak ve Rusya ile iki yıldan fazla süren savaşın ardından Ukrayna'ya desteğini sürdürmek için silah fabrikalarını üretimi arttırmaya zorluyor.

Diğer yandan Kiev, cephanesinin tükenmekte olduğu konusunda uyardı ve 60 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini donduran siyasi krizi sona erdirmesi için Washington'a çağrıda bulundu.