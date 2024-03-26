Fransa - Şili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa, hazırlık maçında kendi sahasında Şili ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:03
Fransa - Şili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Milli arada hazırlık maçı heyecanı sürüyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kendi sahasında Ricardo Nardi'nin ekibi Şili ile karşı karşıya gelecek.

FRANSA - ŞİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FRANSA - ŞİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Fransa, son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Almanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Şili ise Arnavutluk deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


fransa haberleri Şili haberleri hazırlık maçı haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Eski milli atlet Yüksel Temir yaşamını yitirdi

Eski milli atlet Yüksel Temir yaşamını yitirdi
A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Avusturya maçına hazır
Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu köyde seçimin kaderini Almanya’dakiler belirleyecek

Bu köyde seçimin kaderini Almanya’dakiler belirleyecek
Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu

Süper Lig’de 32. haftanın programı belli oldu
Alman ekipten Derrick Köhn yorumu: 'Galatasaray'da kalması zor'

Alman ekipten Derrick Köhn yorumu: 'Galatasaray'da kalması zor'
Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”

Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”
Fenerbahçe'den Osayi Samuel hamlesi!

Fenerbahçe'den Osayi Samuel hamlesi!
Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!

Ünlülerin bayram konserleri için alacağı ücretler dudak uçuklattı!
Fenerbahçe'den genel kurul çağrısı: 'Yetkiyi almak istiyoruz'

Fenerbahçe'den genel kurul çağrısı: 'Yetkiyi almak istiyoruz'
Müjdat Gezen’e karşı Poyraz’ı savundu! ‘İşinde efsanesin ama…’

Müjdat Gezen’e karşı Poyraz’ı savundu! ‘İşinde efsanesin ama…’