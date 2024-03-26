Fransa - Şili maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa, hazırlık maçında kendi sahasında Şili ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Milli arada hazırlık maçı heyecanı sürüyor.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, kendi sahasında Ricardo Nardi'nin ekibi Şili ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - ŞİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Vélodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FRANSA - ŞİLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Fransa, son oynadığı hazırlık maçında kendi sahasında ağırladığı Almanya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
Şili ise Arnavutluk deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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