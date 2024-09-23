Fransa'nın denizaşırı toprağında alarm: Askerler sevk edildi

Fransız hükümeti, halkın hayat pahalılığına yönelik eylemlerini sürdürdüğü Karayipler'deki sömürgesi Martinik'e özel güvenlik güçleri gönderdi.

Fransa'nın denizaşırı toprağında alarm: Askerler sevk edildi
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:17

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri (CRS), dün Martinik'in başkenti Fort-de-France'a ulaştı.

Ada'da eylül başından bu yana hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.

Valiliğin toplanma yasağına rağmen, hafta sonu da hayat pahalılığına karşı barışçıl gösteriler sürdü.

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 yüksek olduğu Martinik'te Valilik, Fort-de-France, Le Lamentin, Ducos ve Le Robert kentlerinde kamusal alanda gösteri düzenlemeyi ve toplanmayı yasaklamıştı.

Ayrıca Fort-de-France ve Lamentin kentlerinin bazı mahallelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Martinik’te 1959 yılındaki eylemlerde, orantısız güç kullanarak bazı göstericilerin ölümüne yol açmakla suçlanan Cumhuriyetçi Güvenlik Birliklerinin o tarihten itibaren Ada'ya girişi yasaklanmıştı.

Ada'da halk, eylül başından bu yana hayat pahalılığını protesto ediyor.

Fransa ana karasına yaklaşık 7 bin kilometre uzakta Karayipler'de bulunan Fransız kolonisi Martinik, 350 bin nüfusa sahip.


Etiketler: #fransa #Koloni

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