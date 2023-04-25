Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne içinde şüpheli madde bulunan zarf gönderildi
Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne gönderilen zarfın içinden şüpheli bir maddenin çıkması üzerine Rus kolluk kuvvetleri, maddeyi incelemek üzere zarfa el koydu.
Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne içinden şüpheli bir madde bulunan zarf gönderildi.
Rus basınında yer alan haberlerde, zarfın içinden ne olduğunun henüz bilinmediği ve Rus kolluk kuvvetlerinin incelemek üzere zarfa el koyduğu aktarıldı.
Mektubun kim tarafından gönderildiği açıklanmazken, Fransız makamlarının da süreci yakından takip ettiği belirtildi.
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