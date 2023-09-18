Putin'e Hitler benzetmesi: 3.Dünya Savaşı uyarısında bulundu

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:38

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:39

Yaklaşık bir buçuk yıldır Rusya ile savaşta olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri öncesinde ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından CBS News'e katıldı. CBS News'e röportaj veren Zelenski, konuşması sırasında "3. Dünya Savaşı'nı önlemek için her gün öldüğünü" söyledi.

3. Dünya Savaşı uyarısında bulunan Zelenski, şu ifadelerde bulundu:

"Biz tüm dünyanın değerlerini savunuyoruz. Ve en büyük bedeli ödeyen de Ukrayna halkıdır. Biz gerçekten özgürlüğümüz için savaşıyoruz, ölüyoruz, biz bir kurgu değiliz, biz bir kitap değiliz. Dünyayı yok etmekle tehdit eden nükleer bir devletle gerçek bir savaş veriyoruz. Biz bu savaşta ölüyoruz. Ukrayna düşerse, Ruslar Polonya'ya ulaşırsa, sırada ne var? Üçüncü Dünya Savaşı mı?"

Rusya'nın saldırsını durduklarını ifade eden Zelenski, karşı saldırıya geçtiklerini "İnisiyatif bizde" sözüyle belirtti ve savaşın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık altı haftalık iyi havanız kaldı, bu noktadan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna karşılık Zelenski, "Bölgemizi mümkün olduğunca özgürleştirmeli ve ilerlemeliyiz. Putin'e fırsat vermemeliyiz" cevabını verdi.

PUTİN'E HİTLER BENZETMESİ

ABD'nin Ukrayna'ya finansal desteğine "minnettar" olduğunu belirten Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Nazi Almanyası'nın faşist lideri Adolf Hitler'e benzetti.

Zelenski, "Ukrayna düşerse, Putin kesinlikle daha ileri gidecektir. Putin, Baltık ülkelerine ulaştığında ya da Polonya sınırına ulaştığında ABD ne yapacak? (ABD'den) Çok minnettarız" ifadesinde bulundu.

3. Dünya Savaşı uyarısını tekrar eden Zelenski, "Tüm dünya Putin'i durdurmak mı yoksa bir dünya savaşının fitilini ateşlemek mi istediğimize karar vermeli" dedi.

Zelenski ayrıca, "Ruslar dünyanın saygısını kaybetti. Putin'i seçtiler, yeniden seçtiler ve ikinci bir Hitler yetiştirdiler. Bunu onlar yaptı. Zamanda geriye gidemeyiz. Ama durdurabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.