Fransız bakan, Mazlum Abdi ile görüşecek

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:41

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:41

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot, Irak’taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ziyaret etti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Barrot, terör örgütü PKK/YPG elebaşı ’Mazlum Abdi’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşeceğini duyurdu.

Barrot, ayrıca ülkesinin IKBY’ye sağladığı desteği hatırlatarak, "IŞİD’e karşı savaş sırasında ilişkilerimiz daha da güçlendi çünkü Fransız güçleri Kürt güçleriyle birlikte savaştı. Fransa olarak Irak ve IKBY’ye olan desteğimizi yineliyoruz" İfadelerini kullandı.

Barzani, ise Irak’taki durum ve bölgedeki genel gelişmeler hakkında birçok önemli konuları ele aldıklarını belirterek, "Fransa ile IKBY ve Irak arasındaki ilişkiler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Fransa ile olan tarihi ilişkilerimizi takdir ediyoruz ve bu ilişkileri pekiştirmeye, ikili ilişkileri özellikle güvenlik, istikrarın sağlanması, ekonomik ve kültürel ilişkiler gibi birçok alanda geliştirmeye kararlıyız" dedi.