Fransız bakan Rusya'nın 'sınırda hazır' olduğunu söyledi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 22:00

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Moskova'nın sınırlarına binlerce askeri yığmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "büyük bir saldırı" başlatması için "tüm unsurların" hazır olduğu konusunda uyardı.

France 5 televizyonuna konuşan Le Drian, "Ukrayna'da Rus kuvvetleri tarafından yapılacak büyük bir saldırı için tüm unsurlar var mı? Evet var, mümkün, hızlı bir şekilde mümkün" dedi.

Fransız bakan, Ukrayna'ya bir saldırı düzenlendiği takdirde Batılı müttefikleriyle birlikte Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulama sözü verdi.

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri, cumartesi günkü açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yakın olabileceği konusunda uyarmıştı. ABD'nin Batılı müttefikleri ise Rusya'ya karşı yanıt olarak, hasar verici bir ekonomik yaptırım paketi tehdidinde bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu da pazartesi günü Moskova'nın Rusya ve Belarus'taki bazı büyük askeri tatbikatlarının sona erdiğini duyurmuş, ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'e diğerlerinin devam ettiğini bildirmişti.

Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Putin'e, artan gerilimler arasında olası bir tırmanış gibi görünen Batı ile güvenlik konusunda bir anlaşmaya varma "şansı" olduğunu belirtmişti.