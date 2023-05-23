Fransız demir yolu çalışanları AB'nin ofisini bastı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 15:29

Güncelleme: 23.05.2023 - 15:29

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, ellerinde sendika bayraklarıyla toplanan demir yolu çalışanları, Fransa'nın başkenti Paris'te AB Komisyonu'nun ofisini bastı.

Çalışanlar, şirketlerinin yararlandığı yaklaşık 5,3 milyar avroluk yardımın AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle iadesini kararlaştıran Komisyonu, işlerini zora sokacağı ve gelirlerini azaltacağı gerekçesiyle protesto etti.

Polisin müdahale ettiği kalabalık, daha sonra turistik Şanzelize Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Güzergah üzerinde polisin kurduğu barikatı aşan göstericiler, Şanzelize yakınlarında Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune'un da katıldığı sempozyumu bastı.

Protestocular içeride meşaleler yakarak slogan attı.

Öte yandan Fransız basını, Bakan Beaune'un bugün demir yolu çalışanlarının sendika temsilcileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

AB Komisyonu, Fransız demir yolu şirketi SNCF'nin yük taşımacılığı birimi SNCF Fret'in 2007-2019 yıllarında aldığı yardımlardan 5,3 milyar avrosunun iadesini kararlaştırmıştı.