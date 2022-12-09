Fransız enerji şirketi TotalEnergies Rusya'dan çekilme kararı aldı
Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rus enerji şirketi Novatek bünyesinden ayrılacağını duyurdu. TotalEnergies, bu ayrılık sonucunda yaklaşık 3.7 milyar dolar kayıp yaşayacağını bildirdi.
Fransız enerji devi TotalEnergies, Rus Novatek'in yönetim kurulundan iki üyesini çektiğini ve şirketteki yüzde 19.4'lük hissesini elden çıkararak, dördüncü çeyrekte yaklaşık 3.7 milyar dolar zarar yazacağını açıkladı.
TotalEnergies, diğer dev enerji şirketleri BP ve Shell'in aksine, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'daki yatırımlarını sürdürerek uluslararası yaptırım riskine maruz kalmıştı.
Şirketin Rusya'daki yatırımları arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projeleri Yamal LNG ve Arctic LNG de bulunuyor.
Şirket tarafından yapılan açıklamada "Avrupa tarafından uygulanan ve savaşın başından bu yana yürüklükte olan yaptırımlar ışığında, TotalEnergies'i temsilen Novatek yönetim kurulunda bulunan iki yönetici gelecek yönetim kurulu toplantılarında, özellikle mali konularda oy kullanmaktan imtina edecekler" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada "Bu şartlar altında TotalEnergies yönetim kurulu, temsilcilerinin PAO Novatek yönetim kurulundan derhal çekilmeleri doğrultusunda karar almıştır" denildi.
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